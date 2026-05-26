◆ファーム・リーグ巨人―ヤクルト（２６日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の又木鉄平投手（２７）が先発で５回まで無安打無失点投球を披露。許した走者は四球の一人のみと、完璧な投球を続けている。大竹２軍投手コーチは「ストライク先行でテンポ良く、又木の良さを出せている。打者の反応を見ながら、１イニングでも多く投げてほしい」とコメントした。又木は今季、４月２５日のＤｅＮＡ戦（横浜スタジアム）でプロ