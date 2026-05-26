JR東海によりますと、26日午後1時28分ごろ、JR東海道線の清洲駅～稲沢駅間の踏切内で車が列車の運行を支障しているため、名古屋駅～尾張一宮駅間で運転を見合わせています。運転再開には、時間を要する見込みだということです。