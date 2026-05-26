26日、大石田町の山中に入った80代の女性の行方が分からなくなっています。警察によりますと、行方が分からなくなっているのは河北町の80代の女性です。女性は、同伴者とともに大石田町にある次年子放牧場近くの山に入ったとみられています。26日午前11時45分ごろ、先に下山した同伴者が警察に通報しました。