元日本テレビのフリーアナ岩田絵里奈（30）が26日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）に出演。ネット上の心ない声にヘコまないためにしていることを明かした。入社4年目で担当した情報番組「スッキリ」についてトーク。人気の高い水卜麻美アナの後任として番組に途中加入し「ネット上では『水卜さんがよかった』みたいなのがうわ〜って。偉大すぎて。そこでいったん、ちゃんとどん底までヘコみつつ。