シンガー・ソングライター小田和正（78）のアンテナショップ「Far East Cafe」（東京都港区南青山）が26日、公式サイトを更新し、7月末で閉店すると発表した。声明を通じ「突然ですが、このたびFar East Cafeは2026年7月31日をもって閉店させていただくこととなりました。長い年月、皆さまに愛される場所としてあり続けられたこと、心より感謝申し上げます」と発表した。さらに「6月3日（水）から7月31日（金）まで《Special Thank