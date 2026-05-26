本記事では、佐野 Mykey 義仁氏の著書『ずる賢い人のための億万長者入門成功者の9割は性格が悪い』（KADOKAWA）より、資本主義ゲームを攻略する方法を見ていく。エンダウメント効果とは？資本主義ゲームに勝つには、人間の心理を理解しなければならない。人間は、自分の想像よりも非合理な判断をしてしまいがちな生き物なのだ。行動経済学は「人間の意思決定は必ずしも合理的ではない」ことを教えてくれる経済学の一分野である。