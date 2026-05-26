今年3月、高松市の公共スポーツ施設の女子トイレにコンセント型小型カメラを設置し、女性8人を盗撮した疑いで高松市三条町の会社員の男（25）がきょう（26日）逮捕されました。 【写真をみる】会社員の男が設置したとみられる「コンセントタイプのカメラ」 コンセントタイプの小型カメラを設置か 警察によりますと、男は3月19日午後7時30分ごろから3月20日午前9時半ごろまでの間、高松市のスポーツ施設の女子トイレ