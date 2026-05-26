北海道旭川市で、女子高校生を橋から転落させ殺害したなどの罪に問われている２３歳の女の初公判が始まりました。女は「殺意はなかった」と殺人などの罪を否認しました。司法キャップの百瀬記者とお伝えします。５月２５日の初公判で内田被告は殺人罪などについて否認する形になりました。今回の裁判の争点はどこになるのでしょうか？最大の争点は「殺人の実行行為や殺意があったのか」、そして「共犯者との共謀がどこまで認められ