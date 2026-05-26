２０２４年に北海道江別市で男子大学生が集団暴行をうけ死亡した事件で、強盗致死などの罪に問われている男女６人のうち、３人の初公判が開かれました。いずれも起訴内容を認めました。司法キャップの百瀬記者とお伝えします。３人は起訴内容を認める形になりましたが、争点は何になりますか？争点は「量刑」です。ただ、罪に問われている強盗致死罪は非常に重たい罪で、法定刑は死刑か無期懲役になります。こうしたなか、双方の主