＜Norton Next Generation Tournament（1日競技）◇26日◇成田ゴルフ倶楽部（千葉）◇6,453ヤード・パー72＞マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー第7戦「Norton Next Generation Tournament」が千葉県にある成田ゴルフ倶楽部で開幕。前半を終えて森愉生が４アンダーで単独首位に立った。超超大混戦！優勝争いLIVE配信 ネクヒロ第7戦1打差の2位タイに林亜莉奈、森田彩音、古賀衣桜、川畑優菜、佐藤美優、久世夏乃香が続く混戦模様