俳優の賀来賢人（36）が、25日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（毎週月曜後9：00）にゲスト出演。先にブレイクして悔しかった同世代＆後輩の俳優5人を明かした。【写真】かつては「ハゲろ！」…賀来賢人が先にブレイクして悔しかった後輩俳優とのショット賀来は、ブレイクしたきっかけとなった『今日から俺は！！』について「これでダメなら本当にダメだと思ったんで。30歳までに売れなかったら辞めようと思ってたんで