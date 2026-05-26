タレントつるの剛士（51）が26日、インスタグラムを更新。自身の誕生日の報告とともに、意気込みを示した。「私、おかげさまで本日51歳になりました」と報告。「いよいよ人生後半突入〜」と続けた。「遊んで、学んで、精進して参りますので引き続き温かい応援のほど何卒よろしくお願いします本当の戦いはここからだぜ」と意気込みをつづり、「感謝！」と締めた。この投稿には祝福コメントのほか、「これからも湘南同い年仲間とし