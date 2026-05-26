上方演芸の伝承と発展を目指して結成された関西演芸協会の11代目会長に、漫才コンビ、シンデレラエキスプレス渡辺裕薫（58）が26日付で就任した。任期は2年。この日、大阪・寝屋川市の成田山不動尊（成田山大阪別院明王院）で行われた総会で選出され、10代目会長を30年にわたって務めてきた上方落語の最古参、桂福團治（85）は名誉会長に就任する。新会長に就任した渡辺は「協会としては今までの伝統を後世に伝えていきながら、寄