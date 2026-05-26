100円寿司チェーンの「はま寿司」は5月26日より、「はま寿司のにっぽん旨ねた祭り 第2弾」を全国の店舗で開催している。はま寿司「三陸産 大切り銀鮭」第2弾となる今回は、柔らかな身とコクのある味わいが特長の「三陸産 大切り銀鮭」、ふんわりとした身とサクサクの衣が絶妙な「北海道水揚げ ほっけの天ぷら握り」が、お手頃価格の110円で登場。はま寿司「北海道水揚げ ほっけの天ぷら握り」はま寿司「北海道産つぶ貝のわさび和え