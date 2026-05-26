【モデルプレス＝2026/05/26】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）の公式Instagramが、5月25日に更新された。メンバーのモモ（MOMO）がバスルームで踊る姿が公開され、話題となっている。【写真】TWICEメンバー「セクシー」胸元のぞく大胆トップス姿◆モモ、激しいダンス姿披露モモは、バスルーム内で音楽に合わせて踊る動画を公開。黒いキャップにトップス、チェックのゆったりとしたズボンを合わせたコーディネー