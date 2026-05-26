【モデルプレス＝2026/05/26】ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）の公式YouTubeチャンネルが5月24日に更新された。SOTA（ソウタ）がプレデビュー時期にピアスを5年ローンで購入していことを明かした。【写真】BE:FIRST、秘蔵プライベートエピソード満載の特別企画全編◆SOTA、プレデビュー時期に5年ローンでピアス購入2021年8月16日にプレデビュー、同年11月3日にデビューし、今年5周年を迎えるBE:FIRST。今回