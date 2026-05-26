【モデルプレス＝2026/05/26】歌手でタレントの中川翔子が5月25日、自身のInstagramを更新。大量の離乳食ストックを公開し、話題となっている。【写真】双子出産の41歳美人歌手「種類が豊富」大量の離乳食ストック公開◆中川翔子、大量の離乳食ストック公開中川は「離乳食！冷凍ストック作りまた色々やりました」とつづり、写真を投稿。「うどん！ブレンダーしたにんじんたまねぎ、きざんだほうれん草、シーチキンのせて夕食にしま