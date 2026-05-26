岡山空港提供 岡山空港は、国際線の搭乗待合室に新たに給水器を設置しました。 国内外の観光客らから「無料で飲める水が欲しい」などの要望があったことから設置しました。冷水と温水があり、マイボトルに給水することができます。環境への影響を配慮して、紙コップなどはありません。 岡山空港は「利用者がより快適に過ごせる環境づくりを目指します」としています。