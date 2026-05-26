アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の音嶋莉沙が、２６日までに自身のインスタグラムを更新。プライベート感あふれるショットにファンからは歓喜の声が上がっている。音嶋はインスタグラムに「夜のお散歩なんか好きこのメガネお気に入りすぎ」とつづり、夜の野外でのショットを投稿。髪をおろし、ピンク色のパーカでメガネをかけたラフな姿を披露した。この投稿には「夜の散歩私も好き！！そして眼鏡莉沙ちゃん本当にかわいい