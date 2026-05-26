映画「急に具合が悪くなる」（濱口竜介監督、６月１９日公開）でダブル主演を務め、第７９回カンヌ国際映画祭で最優秀女優賞を受賞したベルギー出身女優のヴィルジニー・エフィラとモデルで女優の岡本多緒が２６日、東京・内幸町の日本記者クラブで行われた凱旋会見に出席した。作中で介護施設を運営するマリー＝ルー役を演じたエフィラは「私は、ヴィルジニー・エフィラです。日本に来ることができてうれしいです」と日本語で