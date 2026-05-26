上方落語協会最高齢の落語家・桂福団治（８５）が２６日、大阪府内の成田山不動尊で会見し、関西演芸協会の会長を勇退すると発表。新会長に漫才コンビ・シンデレラエキスプレスの渡辺裕薫（５８）を指名し、この日開かれた同協会の総会で承認された。福団治は名誉会長になる。３０年以上続けてきた会長を退く福団治は、成田山不動尊の「笑魂塚」の前で渡辺と握手を交わし「渡辺さんに、ぜひ次の会長をお願いしたいと依頼した。