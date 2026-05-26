お笑いコンビ・ナイツが２６日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」で、巨人・阿部慎之助監督の逮捕を受けての辞任について言及。塙宣之は大の巨人ファンでショックをにじませた。ショックのあまり、冒頭ではフジテレビ系「ネプリーグ」の話題で気を紛らわそうとした塙だったが、やはり触れないわけにはいかず。ナイツは２８日に東京ドーム限定で配信される音声コンテンツ「ビバ・ラ・ジオ」にねづっちと出演予定で「ビ