言わずと知れた韓国の７人組グループによる東京ドーム公演。コロナ禍、メンバーの兵役に伴うグループ活動休止などもあって日本での公演は実に７年ぶり。緊張感が漂う中、覆面姿の数十人のダンサーの中からメンバー７人が現れると大きな歓声がわき起こった。３６０度を客席に囲まれたドーム中央のステージから四方に花道が延びる。巨大モニターが絶妙な位置に置かれ、どの席からも７人の表情がわかりやすい。これまでの旅路をつ