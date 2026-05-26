【「ヤングチャンピオン」2026年No.12】 5月26日 発売 価格：450円 【拡大画像へ】 秋田書店は、「ヤングチャンピオン」2026年No.12を5月26日に発売した。価格は450円。 表紙と巻頭グラビアには「#Mooove!」の姫野ひなのさんが登場。同じく巻頭グラビアでは「ミスヤングチャンピオン2026オーディション予選」が開催される。巻中グラビアは、同グループの織莉叶さ