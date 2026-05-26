5月24日、Bリーグの年間王者を決める「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26」GAME2が横浜アリーナで行われ、琉球ゴールデンキングスは60－66で長崎ヴェルカに敗れた。琉球はGAME1を制していたが、シリーズは1勝1敗のタイとなり、26日のGAME3に臨むことになった。 試合の立ち上がりは、琉球がペイントエリアを攻略し、開始2分ほどで9－0と好スタートを切った。ところ