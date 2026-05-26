5月26日、青森ワッツは、浅井修伍と2026－27シーズンの選手契約継続に合意したことを発表した。契約期間は2年間で、2027－28シーズンは選手オプションとなる。 25歳の浅井は福岡県出身で、198センチ93キロのスモールフォワード。2022－23シーズンに茨城ロボッツの特別指定選手としてBリーグデビューし、2025－26シーズンから青森に移籍した。今