「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２６日午後１時現在でＦＩＧが「買い予想数上昇」１位となっている。 ＦＩＧは５月相場で株価を急騰させており、月初は３００円台に位置していたがきょうは一時２５００円台まで上値を伸ばす場面があり、短時日で７倍以上に大化けした。モバイルクリエイトと石井工作研究所が中心となって共同持ち株会社形態で発足された会社で、両社の事業領域であった移動体通