メディアリンクスは後場に下げ幅を拡大している。この日、投資事業のＥＶＯファンド（ケイマン諸島）と共同保有者による株式保有比率が４．８８％から１．１４％に低下したことが明らかとなり、これに反応した売りが出ている。関東財務局に提出された変更報告書によると、報告義務発生日は５月１９日。ＥＶＯファンドは保有目的を「純投資であり、状況に応じて、提出者は発行者の経営陣に対して経営の助言を行う場合がある」とし