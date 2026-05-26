午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７１４、値下がり銘柄数７９９、変わらずは５０銘柄だった。業種別では３３業種中１２業種が上昇。値上がり上位に情報・通信、建設、不動産、電気・ガスなど。値下がりで目立つのは医薬品、卸売、非鉄金属など。 出所：MINKABU PRESS