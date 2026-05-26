Behaviour Interactive Inc.は、非対称対戦型マルチプレイヤーホラーゲーム『Dead by Daylight（デッド・バイ・デイライト）』の新チャプター「Dead by Daylight: Jason」を、6月17日にリリースすると発表した。 【画像あり】ホラー映画の象徴的存在！ゲーム内での能力などプレイ画像一覧 本チャプターは、Jason Universeとのコラボレーションにより実現したもので、