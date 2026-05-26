長野県・富士見町の「富士見パノラマリゾート」では5月23日〜6月21日、「120万本のすずらん祭り」を開催します。■20万本のドイツすずらんや100万本の日本すずらんなどが見頃に同イベントでは、ゴンドラ山頂のドイツすずらん、入笠湿原の日本すずらん、春の高原を白く染めるズミの花などが施設内を彩ります。期間中は、ゴンドラ往復券の購入で山野草の苗をプレゼント。ペットと一緒にゴンドラに乗ってハイキングを楽しむこともでき