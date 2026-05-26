こんにちは！マイナビウーマン読者パートナーの寺田紗恵です。毎日のヘアケアって、なんとなく同じものを使い続けてしまいがちですが、季節の変わり目や乾燥が気になる時期は、髪のパサつきやごわつきが気になることも増えますよね。私自身も、毛先の乾燥やまとまりにくさが気になっていて、「もう少し手触りのいい髪になりたい……！」と思っていたところ、気になったのがヴィークレアから4月に登場した『Re:KERATIN(リ ケラチ