【写真】あざとポーズの宮舘涼太／美しい飛び蹴りシーン／スーツ姿のドラマオフショット ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）の公式SNSが、主演の宮舘涼太（Snow Man）のオフショットを公開した。 ■宮舘涼太、青い瞳であざとポーズ披露 「カッコイイ飛び蹴りエータとは一転！？ あざとポーズの可愛いエータもお届けします」というコメ