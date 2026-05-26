【その他の画像・動画等を元記事で観る】 JO1とINIのサッカー愛溢れるメンバー12名で結成された“JI BLUE”が歌う「景色」が、サッカー日本代表 映画『ONE CREATURE』（6月5日全国公開）のオープニング挿入曲に決定した。 ■JI BLUE「景色」MVはすでに1,000万再生を突破 SAMURAI BLUE Project for FIFA World Cup 2026(TM)『ONE CREATURE』無数の個性、ひとつの生きもの。という正式タイトルを持つ