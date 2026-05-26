26日14時現在の日経平均株価は前日比197.59円（-0.30％）安の6万4960.60円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は714、値下がりは799、変わらずは50。 日経平均マイナス寄与度は393.41円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が111.63円、キオクシア が84.24円、中外薬 が52.29円、ＴＤＫ が44.75円と続いている。 プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を668.56円押し上げている。次いで太陽誘電 が3