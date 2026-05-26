まるで実写映像のような鉄道風景が話題を呼んでいる、国産インディー鉄道運転シミュレーションゲーム「RUNNING TRAIN | 走ル列車！」が、Steamで早期アクセスを開始しました。開発したのは個人開発者・Rizu（リズ）氏。3年以上を費やして制作された本作は、精密な車両挙動や日本の原風景を再現した圧倒的なグラフィック表現が注目を集め、Steamコミュニティでは早くも「非常に好評」の評価を獲得しています。販売元のNovatet