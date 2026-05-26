2026年5月24日、韓国・中央日報は「イングランド2部プレーオフ決勝で勝利を収めたハル・シティに所属する日本人選手・平河悠が、表彰式でアジア人差別を受けた」と伝えた。この日の試合では、平河の鋭いパスが決勝ゴールにつながった。最大の功労者の一人だった平河が、チームメートからトロフィーを受け取り頭上に掲げようとした瞬間、テレビ中継の画面が突然、全く関係のない観客席へ切り替わったという。記事は「偶然にしてはタ