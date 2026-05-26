日本とアメリカ、オーストラリア、インドの4か国でつくる「クアッド」の外相会合が先ほど開催され、エネルギーの安全保障などについて意見が交わされました。「クアッド」の外相会合はインドの首都ニューデリーで開かれ、茂木外務大臣ら4か国の外相が出席しました。茂木敏充 外務大臣「外相会合の開催は、日米豪印が自由で開かれたインド太平洋＝FOIPの実現に向け、実践的な協力を力強く推進していく、揺るぎないメッセージに