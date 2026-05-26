八尾市が指定取り消し処分の方針を固めたのは、就労継続支援A型事業所「テイラーズ・ギルド」です。 A型事業所では、障がい者がスキルアップして一般企業に就職し6か月間定着した場合、事業所は人数などに応じて給付金の加算を受け取ります。 複数の関係者によりますと、この事業所では親族が代表を務める関係会社に障がいのある利用者を就職させていましたが、就労の実態が無く、パソコンの資格学習をさせるなど、複数の