讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、『鬼おろし肉ぶっかけうどん』を、6月2日より全国のロードサイド店を中心に期間限定で販売する。同日より『鬼おろし豚しゃぶぶっかけうどん』『鬼おろし鶏からぶっかけうどん』を、ショッピングセンター・テナント店を中心に販売開始。とろりと濃厚な味わいが人気の『明太クリームうどん』から、冷たいうどんが新登場する。【画像】暑い時期にぴったり！“鬼おろし”シリーズ価格など商品概要