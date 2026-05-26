韓国で不買運動が拡大しているコーヒーチェーン「スターバックスコリア」の運営元が会見を開き、騒動について謝罪しました。記者「不買運動が続いているスターバックスコリアの運営元が会見を開くということで、多くの報道陣が詰めかけています」運営元の新世界グループ鄭溶鎭 会長「傷ついたすべての方々にお詫びを申し上げます」スターバックスコリアは18日、「タンクデー」と称してタンブラーを販売するキャンペーンを実