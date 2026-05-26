昨年末でコールドスリープに入った「Perfume」のあ〜ちゃんこと西脇綾香（37）が26日、自身のインスタグラムを更新。横浜アリーナで行われた長崎（西地区1位）と琉球（ワイルドカード）とのBリーグファイナル第1戦を仲間とともに生観戦したことを報告した。「The energy from those nights is still with me（あの夜の熱気が、今もまだ自分の中に残っています）」と書き出し、「試合が始まる前、同じチームの選手や監督に握手