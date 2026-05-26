3年連続「M−1グランプリ」決勝進出中のお笑いコンビ、ヤーレンズの出井隼之介（39）が26日、Xを更新。第1子誕生を報告した。ABCラジオ「ツギハギ月曜日〜ヤーレンズのダダダ団！〜」の公式Xを引用し「第一子誕生しました！より一層励みます。詳しくは昨日の#ダダダ団をぜひ！お祝いメッセージありがとうございます！」と報告した。2024年5月に一般女性と結婚。ヤーレンズはケイダッシュステージ所属。相方の楢原真樹（39）