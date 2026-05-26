ラッパーのドレイクが3枚のアルバムをリリースすることを、プロデューサーのGordoさえも知らなかったという。ドレイクの友人でもあり、およそ1年半にわたり、一緒に曲作りをしてきた仲だが、2枚しか出すつもりではないと思っていたそうだ。 【写真】巨大な氷の塔がトロントに突然出現！中にはアルバム「ICEMAN」 ローリングストーン誌に、Gordoは「2枚のアルバムになることは知っていた