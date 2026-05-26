歌手のジャネット・ジャクソンのヴァージン・レコード契約の陰には、気球に乗った経験があったようだ。現在はユニバーサル・ミュージック・グループ傘下となっている同レーベルと1991年に契約したジャネットは、共同設立者リチャード・ブランソンとのその平和で穏やかな経験が、「条件をさらに魅力的にする」手助けとなり、「それまでどの歌手にも提示されたことのない史上最高額のオ