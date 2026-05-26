3季ぶりの1部復帰を果たしたシャルケが日本人に熱視線来シーズン、3年ぶりのブンデスリーガ昇格を果たしたシャルケが、日本人選手の獲得に動いているようだ。移籍に精通するパトリック・ベルガー記者が自身のXアカウントで、今シーズン、ドイツ2部リーグでプレーしていた日本人選手を獲得する可能性を伝えている。シャルケがターゲットとしているのは、日本代表での出場歴も有する23歳のMF田中聡だ。田中は冬の移籍市場でサン