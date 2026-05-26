上山市の国道348号のトンネルで26日正午ごろ発生した事故による交通規制は、午後1時35分ごろ、片側交互通行に切り替わりました。この事故は26日正午ごろ、上山市小白府の国道348号・境小滝トンネルでバンと軽ワンボックスカーが正面衝突したものです。消防によりますと、この事故でバンを運転していた50代の男性がけがをしました。救急隊の到着時、意識がもうろうとしていて会話できない状態だったものの、大きなけがはない