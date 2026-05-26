セブン-イレブン・ジャパンは6月1日から、本場韓国のトレンドグルメ全17品が集結する「マシッソ！韓国イチ推しグルメ」を、全国のセブン-イレブンで開催する。【写真】クオリティ高！「チュクミ」が家で食べられる昨年盛り上がりを見せた韓国フェアがさらに進化。今年は「旨辛の深み」をテーマに、定番のビビンバやキンパのほか、素材の食感にこだわった本格総菜、プリッとした食感が自慢の本格派『チュクミ（イイダコ炒め）』