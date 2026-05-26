◇ナ・リーグドジャース5−3ロッキーズ（2026年5月25日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が25日（日本時間26日）、本拠でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場し、3打数1安打1打点で2試合ぶりにヒットをマーク。チームは逆転勝ちで連勝を3に伸ばした。初回の第1打席は相手先発・ゴードンの第1球、内角スライダーを引っ張って右翼線二塁打にし、2試合ぶりに安打をマーク。3回無死二塁の第2打席はストレート