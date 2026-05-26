きょう午前、滋賀県草津市の工事現場で、流し込まれたセメントをかぶり、男性作業員2人が死亡しました。午前10時半ごろ、草津市の工事現場で、「男性が工事中に12メートル下でセメントをかぶり、息をしていない」と工事関係者から消防に通報がありました。警察などによりますと、滋賀県の公共工事で農業用水管の古いパイプにセメントを注入してふさぐ際、地下12メートルで作業をしていた26歳と28歳の男性作業員がセメントをかぶっ